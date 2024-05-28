Определились 11 участников основного раунда Лиги Европы-2024/25

По итогам матчей минувшего уик-энда определились еще 4 гарантированных участника лигового этапа Лиги Европы-2024/25. Ими стали «Манчестер Юнайтед», «Хоффенхайм», «Рома» и «Лацио».
Ранее места в основном раунде ЛЕ получили «Тоттенхэм», «Атлетик», «Реал Сосьедад», «Ницца», «Лион», АЗ и «Порту».
Франкфуртский «Айнтрахт» также гарантировал себе как минимум попадание в основной раунд ЛЕ, но еще сохраняет шансы выйти в Лигу чемпионов.
- Лиговый этап ЛЕ сменит со следующего сезона групповой этап.
- В нем выступит 36 команд.
- 1 место получит победитель Лиги конференций – «Фиорентина» или «Олимпиакос».
- 1 место в лиговом этапе ЛЕ достанется «Айнтрахту» в случае победы «Реала» в финале нынешней ЛЧ. Если выиграет «Боруссия» Д, то франкфуртцы в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов, а место в ЛЕ получит «Андерлехт».
- 23 путевки в лиговом этапе ЛЕ-2024/25 будут распределены в зависимости от итогов квалификации следующих ЛЧ и ЛЕ.
Источник: «Бомбардир»