Определились 11 участников основного раунда Лиги Европы-2024/25

По итогам матчей минувшего уик-энда определились еще 4 гарантированных участника лигового этапа Лиги Европы-2024/25. Ими стали «Манчестер Юнайтед», «Хоффенхайм», «Рома» и «Лацио».

Ранее места в основном раунде ЛЕ получили «Тоттенхэм», «Атлетик», «Реал Сосьедад», «Ницца», «Лион», АЗ и «Порту».

Франкфуртский «Айнтрахт» также гарантировал себе как минимум попадание в основной раунд ЛЕ, но еще сохраняет шансы выйти в Лигу чемпионов.