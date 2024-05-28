Марсьяль попрощался с «МЮ» после 9 лет выступлений

Нападающий Антони Марсьяль объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед». Он выступал за команду с 2015 года.

«Дорогие болельщики «Юнайтед», с огромным волнением пишу вам, чтобы попрощаться. После девяти невероятных лет в клубе пришло время перевернуть эту страницу в моей карьере.

С момента моего прихода в 2015 году для меня было большой честью носить эту футболку и играть перед вами, лучшими болельщиками в мире! Вы были незыблемой поддержкой в хорошие и трудные времена. Ваша страсть и верность были постоянным источником мотивации для меня.

Я хочу поблагодарить вас от всего сердца за все, что вы сделали для меня. Ваши песни, ваша поддержка и ваша любовь к клубу – это воспоминания, которые навсегда останутся в моем сердце.

Также хочу выразить свою благодарность всем моим товарищам по команде, тренерскому штабу и всем членам клуба, которых я встретил за эти 9 лет. Я горжусь возможностью разделить этот опыт с вами.

«Манчестер Юнайтед» всегда будет в моем сердце. Этот клуб оставил след в моей карьере и предоставил мне невероятную возможность играть перед вами.

Я ухожу, чтобы принять новые вызовы, но я всегда буду «красным дьяволом» и продолжу следить за результатами клуба с таким же интересом. Спасибо еще раз за все, и до скорой встречи», – написал Марсьяль.