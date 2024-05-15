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    Лапочкин ответил, есть ли в РПЛ предвзятые судьи

    Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин считает, что предвзятых судей в России не осталось.

    «Ну, мы же смотрим футбол. Мне кажется, что именно предвзятого судейства практически не осталось. Да, ошибки есть, много ошибок тоже бывает. Но вот чтобы это была какая-то предвзятость, я не вижу примеров», – сказал Лапочкин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    • В 2019 году Лапочкин признан РФС лучшим судьей сезона.
    • В 2021 году УЕФА отстранил петербуржца от футбола на 10 лет.
    • Причина – несообщение УЕФА о предложении повлиять на исход отборочного раунда Лиги Европы «Вентспилс»«Бордо».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:57
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    Комментарии (2)
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    DMитрий
    1715772500
    Предвзятых нет, а может и не было даже. Ну 1-2 возможно. А вот продажные, коррумпированные... это другое дело.
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    The only one
    1715773468
    Судья: "Вачик так и сказал: папа, я не виноват"
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