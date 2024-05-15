Лапочкин ответил, есть ли в РПЛ предвзятые судьи

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин считает, что предвзятых судей в России не осталось.
«Ну, мы же смотрим футбол. Мне кажется, что именно предвзятого судейства практически не осталось. Да, ошибки есть, много ошибок тоже бывает. Но вот чтобы это была какая-то предвзятость, я не вижу примеров», – сказал Лапочкин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- В 2019 году Лапочкин признан РФС лучшим судьей сезона.
- В 2021 году УЕФА отстранил петербуржца от футбола на 10 лет.
- Причина – несообщение УЕФА о предложении повлиять на исход отборочного раунда Лиги Европы «Вентспилс» – «Бордо».