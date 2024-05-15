Лапочкин ответил, есть ли в РПЛ предвзятые судьи

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин считает, что предвзятых судей в России не осталось.

«Ну, мы же смотрим футбол. Мне кажется, что именно предвзятого судейства практически не осталось. Да, ошибки есть, много ошибок тоже бывает. Но вот чтобы это была какая-то предвзятость, я не вижу примеров», – сказал Лапочкин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».