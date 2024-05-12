Мостовой ответил на слова критиков

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что разбирается в футболе лучше своих критиков.
«Мне люди, которые в футболе не разбираются, говорят: «Мостовой критикует». Почему критикую? Я в шоке просто! Я говорю, что я в футболе разбираюсь, наверное, в 1000 раз лучше, чем кто-либо другой. И мои слова потом подтверждаются. Это мои завистники [смеeтся]. Ужас», – сказал Мостовой.
- Ранее Мостовой сказал, что «Спартак» имел бы шансы стать чемпионом России в этом сезоне, если бы клуб раньше уволил Гильермо Абаскаля. По его словам, команда продолжает сохранять шансы на место в тройке.
- Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака» 14 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.
- «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 46 очками. За два тура до финиша турнира красно-белые отстают на 4 очка от «Краснодара», идущего 3-м.