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    Мостовой ответил на слова критиков

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что разбирается в футболе лучше своих критиков.

    «Мне люди, которые в футболе не разбираются, говорят: «Мостовой критикует». Почему критикую? Я в шоке просто! Я говорю, что я в футболе разбираюсь, наверное, в 1000 раз лучше, чем кто-либо другой. И мои слова потом подтверждаются. Это мои завистники [смеeтся]. Ужас», – сказал Мостовой.

    • Ранее Мостовой сказал, что «Спартак» имел бы шансы стать чемпионом России в этом сезоне, если бы клуб раньше уволил Гильермо Абаскаля. По его словам, команда продолжает сохранять шансы на место в тройке.
    • Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака» 14 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 46 очками. За два тура до финиша турнира красно-белые отстают на 4 очка от «Краснодара», идущего 3-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.05.2024 17:50
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    Комментарии (9)
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    ...уефан
    1715526110
    ...эх, тебе бы, Саня, в запой уйти, что-ли? До начала следующего сезона...
    Ответить
    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1715526113
    Там уже Локо 4 )
    Ответить
    Krics
    1715526237
    Ничего личного,что Мостовой,что Черевиченко дегенераты на фоне бабла,ихмо.
    Ответить
    Project Бабангида
    1715526363
    Шурик учи математику. 15 лет ещё с прошлого чемпионства не прошло
    Ответить
    ЗаЖиМ
    1715529710
    Когда он сдохнет? В смысле выдохнется для интервью...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1715530579
    Несите огнетушитель Мостовому)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1715539809
    Мостовик клоун с большой дороги
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    Боров навоз
    1715545427
    Мостовой хороший игрок был! Но сейчас избрал негативный путь для заработка! Поливает всех свиным навозом!!!
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