Мостовой ответил на слова критиков

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что разбирается в футболе лучше своих критиков.

«Мне люди, которые в футболе не разбираются, говорят: «Мостовой критикует». Почему критикую? Я в шоке просто! Я говорю, что я в футболе разбираюсь, наверное, в 1000 раз лучше, чем кто-либо другой. И мои слова потом подтверждаются. Это мои завистники [смеeтся]. Ужас», – сказал Мостовой.