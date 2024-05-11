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    Реакция Мостового на победу «Спартака» над «Краснодаром»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о победе команды над «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

    • «Спартак» не проигрывает 7 матчей подряд.
    • Команда идет 4-й.
    • «Краснодар» продолжает претендовать на чемпионство.

    «Спартак» уже на четвeртом месте. Если бы убрали Гильермо Абаскаля чуть пораньше, боролись бы за чемпионство. Сейчас он точно может забраться в тройку, тем более у «Краснодара» ещe игра с «Динамо».

    Нужно слушать футбольные головы, а не посторонних людей. Мы видим, какой сейчас «Зенит». Конечно, «Спартак» боролся бы за титул, если бы Абаскаля уволили раньше», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.05.2024 19:34
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    Комментарии (7)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1715446169
    Боролся бы...., если бы.... Как ты уже зае...л.
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    Spartak_forv@
    1715446428
    Он теперь года три отвечая на любой вопрос будет упоминать Абаскаля)
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    timon2401
    1715447419
    Мне кажется что Абаскаль по мнению Мостового виноват и в том что снег в мае в Москве был..
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    ScarlettOgusania
    1715448036
    Абаскаль, верни Мосту всё, что "нажил непосильным трудом")))
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    Опорник1984
    1715449707
    При плохой игре Зенита. чемпион может и не поменяться.
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    Александр.Т.
    1715451509
    Если бы если бы, знали бы прикуп жили бы в Сочи.
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    alefreddy
    1715452364
    перекрасился что нынешний тренер тоже никакой как и рыжий.а оно вот как
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