Реакция Мостового на победу «Спартака» над «Краснодаром»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о победе команды над «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

«Спартак» не проигрывает 7 матчей подряд.

Команда идет 4-й.

«Краснодар» продолжает претендовать на чемпионство.

«Спартак» уже на четвeртом месте. Если бы убрали Гильермо Абаскаля чуть пораньше, боролись бы за чемпионство. Сейчас он точно может забраться в тройку, тем более у «Краснодара» ещe игра с «Динамо».

Нужно слушать футбольные головы, а не посторонних людей. Мы видим, какой сейчас «Зенит». Конечно, «Спартак» боролся бы за титул, если бы Абаскаля уволили раньше», – сказал Мостовой.