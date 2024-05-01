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    Определены сроки начала сезона РПЛ-2024/25

    1-й тур чемпионата России-2024/25 пройдет в уикенд 21 июля, сообщает «РБ Спорт». Согласно проекту структуры календаря РПЛ на следующий сезон, который ранее был утвержден общим собранием клубов лиги, игра за Суперкубок России состоится 13 июля.

    Старт группового этапа Кубка России намечен на 31 июля.

    Матч на Суперкубок России пройдет за день до финалов чемпионата Европы и Кубка Америки.

    • Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля. Кубок Америки-2024 запланирован на 20 июня – 14 июля.
    • В 2023 году матч на Суперкубок России прошел 15 июля, чемпионат страны стартовал 21 июля, а Кубок России – 25 июля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.05.2024 13:26
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    Комментарии (5)
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    MazaiNN
    1714560583
    Хочу увидеть комментарий вчерашнего ,,умника,, andr45 нахватавшегося слов сепаратизм экстремизм и прочей лабуды. Блюстителя чистоты русского языка Что ты на это скажешь? Пиши донос. Тут явный факт.
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    anatolich72
    1714561372
    Опять лето без футбола, а потом глину месить будут.
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    Земля плоская
    1714561429
    Поздравляю всех с праздником!!! МИР ТРУД МАЙ!!!!
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