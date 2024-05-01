Определены сроки начала сезона РПЛ-2024/25

1-й тур чемпионата России-2024/25 пройдет в уикенд 21 июля, сообщает «РБ Спорт». Согласно проекту структуры календаря РПЛ на следующий сезон, который ранее был утвержден общим собранием клубов лиги, игра за Суперкубок России состоится 13 июля.

Старт группового этапа Кубка России намечен на 31 июля.

Матч на Суперкубок России пройдет за день до финалов чемпионата Европы и Кубка Америки.