Силкин объяснил, почему «Краснодар» не станет чемпионом

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин не верит в чемпионство «Краснодара».

Накануне в 26-м туре РПЛ краснодарцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

«Краснодар» не станет чемпионом, этому не быть. Так, как они сыграли вчера против «Крыльев» – ужас. Не было желания во что бы то ни стало забрать три очка, с таким настроем чемпионами не становятся. Жаль, конечно, ведь у них было столько шансов. «Динамо» все сделало для них, но увы», – сказал Силкин.