Судьи на «Динамо» – «Спартак» и ЦСКА – «Зенит»

РФС назначил судей на ближайшие кубковые матчи.
ЦСКА – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.
«Динамо» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Усачев; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Ростов» – «Балтика»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.
Источник: РФС