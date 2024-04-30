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Судьи на «Динамо» – «Спартак» и ЦСКА – «Зенит»

30 апреля 2024, 13:18
3

РФС назначил судей на ближайшие кубковые матчи.

ЦСКА – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

«Динамо»«Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Усачев; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Ростов»«Балтика»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

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Источник: РФС
Россия. Кубок ЦСКА Зенит Динамо Спартак
Комментарии (3)
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NewLife
1714475032
Не повезло коням. Питерский ставленник карась будет "правильно" судить дутых.
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ySS
1714476406
Приняли к сведению)
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