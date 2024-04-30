Аршавин ответил, нужно ли увольнять Семака из «Зенита» после двух поражений подряд

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин не считает, что главного тренера Сергея Семака нужно увольнять.

«Семака надо убирать? Ну, глупости.

Нет ли перенасыщения? Во-первых, это надо у тренера спрашивать, но я думаю, что когда ты выигрываешь пять, ты хочешь выиграть шесть. Тем более, следующий год столетия.

Хосеп Гвардиола тогда тоже должен из «Манчестер Сити» уйти давным-давно, он в один год выиграл все титулы. Уровень – не уровень, но выигрывать неважно где подряд-подряд-подряд всe равно тяжело», – сказал Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».