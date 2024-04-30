Семшов ответил, «сливал» ли «Спартак» Абаскаля

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов оценил апрельскую отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«На «Спартак» давили постоянные слухи об Абаскале: уйдeт он, не уйдeт. Сейчас уже ничего не давит, команда играет. Возможно, какая-то психологическая разгрузка произошла. Это было одно из самых интересных дерби со стороны «Спартака» и «Локомотива»: хорошие скорости, эпизодами даже играя без середины поля, всe вперeд, создавая много моментов. Победил тот, кто забил на один гол больше.

Также не понимаю разговоры о том, что Абаскаля сливали. Команда, которая считается одним из топов России, грандом нашего чемпионата, народной командой, она такой ерундой заниматься никогда не будет. Наверное, так складывались игры, что «Спартак» не мог победить, не показывали того футбола, когда сильные футболисты стараются акцентировать внимание на своей игре, а не на том, кто их тренирует. Они играют за «Спартак» – это самое главное.

Учитывая три игры за неделю до этого, тренерский штаб пытался освежить состав, чтобы свежие игроки добавили динамику и скорость. Команда свежее выглядела. Тем более в «Спартаке» неплохая скамейка, где каждый может заменить того или иного футболиста. Во многих командах мы видели ротацию, поэтому тут тренерский штаб видит лучше своих футболистов в играх и чувствуют: кому лучше начать сразу, а кому – со скамейки после такого графика. Особенно учитывая, что далее будет игра на кубок с «Динамо», – сказал Семшов.