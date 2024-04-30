Дюков ответил, вернется ли Россия в УЕФА при его жизни

Президент РФС Александр Дюков ответил, как скоро следует ждать возвращения России в УЕФА.
- Россия отстранена с 2022 года.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- Ближайший – в июне в Минске против Белоруссии.
– Есть ли у вас ощущение, что при нашей жизни Россия вернется к соревнованиям УЕФА?
– Я в этом уверен.
– Но то, как развиваются события, говорит об отсутствии вариантов возвращения на ближайшее десятилетие.
– Все может измениться.
– Вы имеете в виду – все может измениться после завершения СВО?
– Может измениться и до завершения.
Источник: «РБ Спорт»