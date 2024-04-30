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Филимонов предложил тренера для «Спартака»

30 апреля 2024, 10:30
6

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов считает, что новым главным тренером команды должен стать российский специалист.

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» сейчас является босниец Владимир Слишкович.

– Кто должен возглавить «Спартак»: русский или иностранец?

– Хотелось бы, чтобы был русский тренер. Условно, Карпин или Черчесов. Наверное, кто-то из них предпочтительнее. Возможно, я хотел бы еще Аленичева в «Спартаке» увидеть. Многие знают, что именно он приглашал Карреру и потом случилось чемпионство. Этот вариант тоже был бы интересен. Хочется посмотреть на Дмитрия Анатольевича, когда он придет с определенным опытом, чтобы увидеть, как он будет работать в «Спартаке» теперь.

  • Аленичев руководил «Спартаком» в 2015–2016 годах.
  • В 2017–2019 годах он тренировал «Енисей».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Филимонов Александр Аленичев Дмитрий
Комментарии (6)
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MazaiNN
1714462682
Часто бывает что клубы забирают тренеров у других клубов. Мне это никогда не нравилось. Какого хрена вы ,,сватаете,, Валеру в Спартак. У него есть работа..
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Cleaner
1714465326
Филя, ты от Украины гол пропустил из-за своих ПОНТОВ немеренных.
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Валерий-Власов-google
1714469091
Что Черчесов, что Аленичев - это худшие варианты из отечественных специалистов для Спартака.
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FCSpartakM
1714471774
А где Аленичев опыта набрался, интересно? Он пять лет никого не тренирует.
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Вжыхъ
1714473778
Уверен, что Спартак способен удивить - ещё не всех физкультурников перебрали... А предлагает тренеров имеющих практику, а ещё хуже, игравших в футбол?! В Спартаке я так понимаю таких не рассматривают.
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Makson1
1714565379
Да что же так все этих черсовых и карпиных сватают? Да не нужны эти летчики. Карпин за собой Серёжу приведет, да и всегда есть любимчики. Я уверен что тот же умяров у него будет играть. Черчес вообще пнх. Нужен человек со свежим взглядом и с опытом. Что бы сразу увидел, что Умяров в матче только проблем приносит
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