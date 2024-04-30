Филимонов предложил тренера для «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов считает, что новым главным тренером команды должен стать российский специалист.

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» сейчас является босниец Владимир Слишкович.

– Кто должен возглавить «Спартак»: русский или иностранец?

– Хотелось бы, чтобы был русский тренер. Условно, Карпин или Черчесов. Наверное, кто-то из них предпочтительнее. Возможно, я хотел бы еще Аленичева в «Спартаке» увидеть. Многие знают, что именно он приглашал Карреру и потом случилось чемпионство. Этот вариант тоже был бы интересен. Хочется посмотреть на Дмитрия Анатольевича, когда он придет с определенным опытом, чтобы увидеть, как он будет работать в «Спартаке» теперь.