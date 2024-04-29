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Семин отреагировал на поражение «Зенита» от «Динамо»

29 апреля 2024, 00:53
5

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо» (0:1).

«Это нормальная ситуация. Другие команды стали бороться с «Зенитом», играть на пределе своих возможностей и отбирать очки. Кризис это или нет, посмотрим в конце сезона. Почему «Динамо» не может выиграть у «Зенита»... У них хороший состав, тактически «Динамо» тоже сыграло очень сильно», – сказал Семин.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ, имея на счету 50 очков.
  • «Динамо» идет на третьем месте с 47 очками.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Семин Юрий
Комментарии (5)
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alex1951
1714342825
Юра,начало для моего любимого Динамо не предвещало ничего хорошего... Не знаю ь,что там произошло в раздевалке......но счет на табло.....
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Январь 59
1714359581
ДИНАМО-МОЛОДЦЫ! ДИНАМО-МОЛОДЦЫ! Играли хорошо, победили заслуженно. Как бы не хаяли сегодня наш футбол, но сегодня в российском футболе слабеньких нет. Три минуты расслабона, и получите гол в ворота.
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FCSpartakM
1714377977
Беда зенита в ручном физруке, который после потери 2ух футболистов так и не научился ставить игру, где не все будут решать индивидуалы, но команда
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Бриг
1714381474
Динамо хорошо прибавляет после каждой встречи с Зенитом. Зенит - главный фактор развития русского футбола, хотя и с помощью бразильцев.
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