Семин отреагировал на поражение «Зенита» от «Динамо»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо» (0:1).
«Это нормальная ситуация. Другие команды стали бороться с «Зенитом», играть на пределе своих возможностей и отбирать очки. Кризис это или нет, посмотрим в конце сезона. Почему «Динамо» не может выиграть у «Зенита»... У них хороший состав, тактически «Динамо» тоже сыграло очень сильно», – сказал Семин.
- «Зенит» лидирует в РПЛ, имея на счету 50 очков.
- «Динамо» идет на третьем месте с 47 очками.
Источник: «Спорт-Экспресс»