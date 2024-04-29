Семин отреагировал на поражение «Зенита» от «Динамо»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо» (0:1).

«Это нормальная ситуация. Другие команды стали бороться с «Зенитом», играть на пределе своих возможностей и отбирать очки. Кризис это или нет, посмотрим в конце сезона. Почему «Динамо» не может выиграть у «Зенита»... У них хороший состав, тактически «Динамо» тоже сыграло очень сильно», – сказал Семин.