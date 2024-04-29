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Губерниев определил главного претендента на победу в РПЛ

29 апреля 2024, 00:51
4

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Зенита» от «Динамо» (0:1). Петербуржцы уступили во второй встрече подряд.

«Зенит» играет чуть хуже, чем в прошлом сезоне, но этим никак не могут воспользоваться конкуренты. Считаю, что команда все равно сильнее, поэтому вряд ли речь идет о какой-то серии поражений.

«Зенит» все равно остается главным претендентом на золото чемпионата. Мне очень хочется борьбы от «Краснодара», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА. Возможно, в меньшей степени от «Спартака», так как я не очень верю в него. Но несмотря на отрыв в одно очко, «Зенит» все равно будет фаворитом всех оставшихся матчей», – сказал Губерниев.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом в одно очко.
  • У «Краснодара» есть матч в запасе.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
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ЗаЖиМ
1714350885
Ты ещё после 29-го тура повангуй!
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Krics
1714362981
Не понимаю,на сайте цитируют того ,кто призывает выступать на Олимпиаде под белым флагом,без гимна и гражданства,бомбер вы кого поддерживаете? ихмо.
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russkiisergei
1714375140
Во всём мире, главный претендент на победу, тот кто по потерянным очкам лидирует. А, у этого придурка всё по другому
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Федя-легенда
1714450389
Мастер по лыжам потерял ориентацию
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