Губерниев определил главного претендента на победу в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Зенита» от «Динамо» (0:1). Петербуржцы уступили во второй встрече подряд.

«Зенит» играет чуть хуже, чем в прошлом сезоне, но этим никак не могут воспользоваться конкуренты. Считаю, что команда все равно сильнее, поэтому вряд ли речь идет о какой-то серии поражений.

«Зенит» все равно остается главным претендентом на золото чемпионата. Мне очень хочется борьбы от «Краснодара», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА. Возможно, в меньшей степени от «Спартака», так как я не очень верю в него. Но несмотря на отрыв в одно очко, «Зенит» все равно будет фаворитом всех оставшихся матчей», – сказал Губерниев.