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    • Жирков обвинил игрока «Спартака» в провокации во время дерби с ЦСКА

    Жирков обвинил игрока «Спартака» в провокации во время дерби с ЦСКА

    Юрий Жирков проанализировал стычку в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

    «Нормальные вещи. Как раньше были, например, в матче «Сатурн» – ЦСКА. Просто мелкая стычка.

    Но согласен с арбитром, что двум дали удаления. Одному – за провокацию, что в лицо совал руки, второму – за удар.

    Не знаю, сколько им дадут матчей. Но тот, кто бил по лицу, получит больше, а Литвинов отделается красной карточкой. Это же всe равно провокация – зачем совать руки в лицо?» – сказал Жирков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.11.2024 08:48
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    Комментарии (6)
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    ScarlettOgusania
    1730960014
    Жирик, а ты сам не "провоцировал" Глушенкова, когда врезал ему мячом по жопе после остановки игры?)) праведник, блин, нашёлся...
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    шахта Заполярная
    1730972285
    Жирик ты хоть посмотри видео, а потом уже умного включай. Уже почти неделя прошла, а до тебя только дошло, вроде не жираф. Если и была провокация, то со стороны роши. Зачем он схватил Литвинова за горло? в самом начале конфликта. Потом Бабич вмешался на защиту Литвинова и понеслось. Обалдеть. Литвинов провокатор.
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    alefreddy
    1730987354
    Жирик проснись и посмотри до схватки что творил Роша
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