Жирков обвинил игрока «Спартака» в провокации во время дерби с ЦСКА

Юрий Жирков проанализировал стычку в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

Всего в дерби было 3 удаления.

ЦСКА проиграл дома со счетом 0:2.

«Нормальные вещи. Как раньше были, например, в матче «Сатурн» – ЦСКА. Просто мелкая стычка.

Но согласен с арбитром, что двум дали удаления. Одному – за провокацию, что в лицо совал руки, второму – за удар.

Не знаю, сколько им дадут матчей. Но тот, кто бил по лицу, получит больше, а Литвинов отделается красной карточкой. Это же всe равно провокация – зачем совать руки в лицо?» – сказал Жирков.

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