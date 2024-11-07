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    • Жена Смолова рассказала, как в юности использовала парней: «Наверное, так нельзя делать»

    Жена Смолова рассказала, как в юности использовала парней: «Наверное, так нельзя делать»

    Карина Истомина, супруга нападающего «Краснодара» Федора Смолова, призналась, что использовала парней, которые ей симпатизировали.

    Я вообще тарелочницей была в юности.

    – Что это значит?

    – Короче, знаешь, есть парень, с которым ты знакомишься, но у тебя [с ним] точно ничего не будет…

    – А, типа ты ходишь поужинать, потому что у тебя нет денег на еду?

    – И ты как бы понимаешь, что ты точно не будешь с ним встречаться, у тебя ничего с ним не будет, но как бы он в целом нормальный как приятель.

    Это такие ребята «на похавать», ты их в течение месяца как-то раскидываешь на какие-то дни. И вот периодически если хочется поесть, то идешь.

    Но в защиту себя могу сказать: когда я стала нормально зарабатывать, никогда больше ни с кем так не виделась.

    А тогда только появились суши, мне очень хотелось в «Якиторию». У меня не было 1000 рублей на этот ролл «Унаги маки», но я была сообразительная.

    Это плохо или нет? Наверное, плохо. Наверное, так нельзя делать.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    07.11.2024 10:20
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ScarlettOgusania
    1730965688
    жена у Смолова - жлобина, тарелочная блюдолизка, еще и целку из себя строит - типа так нельзя делать, "девочка созрела", когда стала богатых любовников "разводить"...( но видимо, эта "новость" исключительно про футбол..?
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    fakeid
    1730965832
    иногда лучше молчать. хотя сейчас тарелочница каждая вторая, этим уже никого не удивить
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    ...уефан
    1730966437
    ...да и сейчас, ни чего не изменилось, просто аппетит многократно вырос и доишь ты одного лошка...
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    FWSPM
    1730972275
    Жена Смолова рассказала о юности. Опять по бабушкам пошел? Что то его в крайности бросает
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    FRZZ
    1730977612
    Всё понятно с женой Смолова... характер человека как правило не меняется.
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    Osianin1969
    1731054994
    Ага, сказки она кому рассказывает. После таких походов, сколько раз ей пришлось ноги раздвигать, тоже мне целка валдайская
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