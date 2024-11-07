Жена Смолова рассказала, как в юности использовала парней: «Наверное, так нельзя делать»

Карина Истомина, супруга нападающего «Краснодара» Федора Смолова, призналась, что использовала парней, которые ей симпатизировали.
– Я вообще тарелочницей была в юности.
– Что это значит?
– Короче, знаешь, есть парень, с которым ты знакомишься, но у тебя [с ним] точно ничего не будет…
– А, типа ты ходишь поужинать, потому что у тебя нет денег на еду?
– И ты как бы понимаешь, что ты точно не будешь с ним встречаться, у тебя ничего с ним не будет, но как бы он в целом нормальный как приятель.
Это такие ребята «на похавать», ты их в течение месяца как-то раскидываешь на какие-то дни. И вот периодически если хочется поесть, то идешь.
Но в защиту себя могу сказать: когда я стала нормально зарабатывать, никогда больше ни с кем так не виделась.
А тогда только появились суши, мне очень хотелось в «Якиторию». У меня не было 1000 рублей на этот ролл «Унаги маки», но я была сообразительная.
Это плохо или нет? Наверное, плохо. Наверное, так нельзя делать.
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