Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на поражение от «Динамо» (0:1) в 26-м туре РПЛ.

– Для того, чтобы выигрывать, нужно забивать. Что в прошлом матче, что в этом владение, инициатива и полумоменты не конвертировались в голевые и в забитые мячи. Что касается пропущенных голов, это футбол, так бывает. Кому‑то везет, кому‑то не везет.

Их команда играет так, как позволяет соперник. Мы неплохо контролировали мяч, а инициативы у «Динамо» не было, они старались играть на контратаках. Во втором тайме хотелось, чтобы мы создавали больше моментов. Мы предполагали, что замены помогут обострить и забить.

– Можно ли сказать, что замены не сыграли?

– Думаю, да. Что касается атакующих действий, вряд ли мы стали играть острее. Выпуская игроков на замену, я бы хотел не продолжать так же играть, а усилить игру. Вышедшие игроки не усилили потенциал нашей команды.

В начале весенней части где‑то у «Краснодара» были матчи, где они теряли очки, потом – у «Динамо». Сейчас настала наша очередь, и мы будем, возможно, в роли догоняющих. Но самое главное, что мы в борьбе, у нас есть шансы и мы будем биться до последнего. Нужно работать. Здесь никакие слова не помогут, только через терпение и труд.