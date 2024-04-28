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Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо»

28 апреля 2024, 21:37
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на поражение от «Динамо» (0:1) в 26-м туре РПЛ.

– Для того, чтобы выигрывать, нужно забивать. Что в прошлом матче, что в этом владение, инициатива и полумоменты не конвертировались в голевые и в забитые мячи. Что касается пропущенных голов, это футбол, так бывает. Кому‑то везет, кому‑то не везет.

Их команда играет так, как позволяет соперник. Мы неплохо контролировали мяч, а инициативы у «Динамо» не было, они старались играть на контратаках. Во втором тайме хотелось, чтобы мы создавали больше моментов. Мы предполагали, что замены помогут обострить и забить.

– Можно ли сказать, что замены не сыграли?

– Думаю, да. Что касается атакующих действий, вряд ли мы стали играть острее. Выпуская игроков на замену, я бы хотел не продолжать так же играть, а усилить игру. Вышедшие игроки не усилили потенциал нашей команды.

В начале весенней части где‑то у «Краснодара» были матчи, где они теряли очки, потом – у «Динамо». Сейчас настала наша очередь, и мы будем, возможно, в роли догоняющих. Но самое главное, что мы в борьбе, у нас есть шансы и мы будем биться до последнего. Нужно работать. Здесь никакие слова не помогут, только через терпение и труд.

  • «Зенит» потерял лидерство в РПЛ по потерянным очкам.
  • Завтра, 29 апреля, на 1-е место может выйти «Краснодар».
  • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Семак Сергей
Комментарии (12)
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Иван Петров 1986
1714329724
Бананов мало своим приматам даешь.
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Slavan52
1714330890
Болт они на тебя положили
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russkiisergei
1714331005
ждём комментарии Сергеева! сейчас он с мыслями соберется, и высрет что нибудь вновь!!!
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ягуар1979
1714332585
чмо травоедное когда ж тебя снимут и придет нормальный тренер ***** не игры не мысли одно и тоже мелет
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Пингвины Антарктиды/Толян
1714332772
Какой смысл платить огромные суммы за легионеров, если пройгрыш за пройгрышем?
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шахта Заполярная
1714333544
А что еще остается семаку, только комментировать, раз другое не может
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lejnin
1714337200
Ой, а куда подевался Педрошечка, который "главная звезда РПЛ, продадим за стомильёнов"? Он же должен был пачками класть в каждой игре ))) Неужели все "эксперты" матч-тв ошиблись...опять )))
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paracetamol
1714338802
С таким тренером и коням можно загреметь, что сегодня аутсайдеру безвольно слили.
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Просто-333
1714354061
Семак:"Я снова не шмогла..."
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Ziklop
1714375038
когда вашу банду поганой метлой выметут? Медведева первым с флагом, за ним Семак с бандой, затем половину бразильянцев!
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