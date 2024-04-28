В воскресенье, 28 апреля, «Лион» сыграет с «Монако» в 31 туре французской Лиги 1. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

«Лион»

«Лион» занимает девятое место в турнирной таблице. Команда провела 30 матчей и набрала 41 очко. В активе коллектива двенадцать побед, пять ничьих и тринадцать поражений. Забито 39 голов, пропущено 49, что приводит к отрицательной разнице в -10.

«Монако»

«Монако» располагается на втором месте в турнирной таблице. Команда провела также 30 матчей и набрала 58 очков. В активе коллектива семнадцать побед, семь ничьих и шесть поражений. Забито 56 голов, пропущено 38, что приводит к положительной разнице в +18.

Прогноз на матч «Лион» – «Монако»

«Монако» выиграл три из пяти последних очных встреч, а «Лион» победил в двух поединках. В предстоящем противостоянии поставим на гостей. Впрочем, перестрахуемся и возьмем двойной исход – победа «Монако» или ничья за 1.54. Дополнительно поставим на ОЗ да за 1.46.