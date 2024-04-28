В воскресенье, 26 апреля, в 26-м туре РПЛ сыграют «Динамо» и «Зенит». Матч пройдет в Москве, начало – в 19:15 (мск).

«Динамо» М

Команда Марцела Лички набрала 44 очка и занимает 3-е место в РПЛ. «Динамо» добыло 12 побед, 8 раз сыграло вничью и потерпело 5 поражений, разница мячей 42:33.

Отставание столичной команды от 2-го места – 5 очков.

«Зенит»

«Зенит» набрал 50 очков и лидирует в чемпионате. Подопечные Сергея Семака добыли 15 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 44:22.

Отрыв от «Краснодара» – 1 очко.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

06.08.23 «Зенит» – «Динамо» М – 2:3;

22.04.23 «Зенит» – «Динамо» М – 3:1;

17.09.22 «Динамо» М – «Зенит» – 0:2;

12.12.21 «Динамо» М – «Зенит» – 1:1;

29.10.21 «Зенит» – «Динамо» М – 4:1.

Прогноз на матч «Динамо» М – «Зенит»

«Динамо» постарается дать бой лидеру и остаться в чемпионской гонке, «Зенит» – сделать большой шаг к титулу. Полагаем, что без обмена голами не обойдется. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.65.