Известны актеры, которые сыграли Черчесова и Бубнова в фильме про Черенкова

Появляются новые подробности художественного фильма про Федора Черенкова. Выход в прокат намечен на 7 ноября.

Например, роли Александра Бубнова и Станислава Черчесова исполнили актеры Александр Нoвиков и Эльшан Алескеров.

Черенков – рекордсмен по количеству проведенных матчей за «Спартак» (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994).

За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр.

Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.

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