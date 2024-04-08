Появилось фото актера Щербакова в образе Старостина в кино про Черенкова

Все меньше времени остается до премьеры фильма про экс-игрока «Спартака» Федора Черенкова. Старт проката намечен на ноябрь.
Опубликованы новые кадры картины – в том числе с актером Борисом Щербаковым в образе основателя «Спартака» Николая Старостина.
- Черенков – рекордсмен по количеству проведенных матчей за «Спартак» (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994).
- За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр.
- Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.