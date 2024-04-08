Появилось фото актера Щербакова в образе Старостина в кино про Черенкова

Все меньше времени остается до премьеры фильма про экс-игрока «Спартака» Федора Черенкова. Старт проката намечен на ноябрь.

Опубликованы новые кадры картины – в том числе с актером Борисом Щербаковым в образе основателя «Спартака» Николая Старостина.