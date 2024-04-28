«Краснодару» грозит уголовное дело, ссора Клоппа и Салаха и другие новости

Уткин задумывался о самоубийстве.

Реакция РФС на матерное выступление Корнеева на «Матч ТВ».

Друг Уткина: «У Васи были проблемы с алкоголем – его окружение могло повлиять, чтобы он перестал пить».

«Готов работать»: Ташуев спустя сутки решил семейные проблемы, из-за которых покинул «Факел».

Назначения судей на «Спартак» – «Локо» и другие матчи 26-го тура РПЛ.

Кузьмичев: «У Джикии есть предложения, но он хочет остаться в «Спартаке».

У Жемалетдинова из «Локо» есть предложение из-за рубежа – известна страна.

Салах поругался с Клоппом во время матча с «Вест Хэмом».

Против «Краснодара» могут возбудить уголовное дело.

Место Уткина на кладбище обошлось в 2 миллиона рублей.

В Швеции отказались от VAR.