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  • Друг Уткина: «У Васи были проблемы с алкоголем – его окружение могло повлиять, чтобы он перестал пить»

Друг Уткина: «У Васи были проблемы с алкоголем – его окружение могло повлиять, чтобы он перестал пить»

27 апреля 2024, 13:16
4

Виктор Кравченко, друг и ученик Василия Уткина, подтвердил, что журналист злоупотреблял алкоголем.

– Меня поразили твои слова на стриме: «Виню себя за то, что он умер. Я мог сделать больше для того, чтобы это не произошло». Что ты мог сделать? Или это были просто слова боли и отчаяния?

– У Васи были проблемы с алкоголем. Думаю, все его окружение, в том числе и я, могли как-то повлиять на то, чтобы он перестал пить. Вот и все. Мы с ним на этой теме поссорились еще года три назад. Я могу это сказать, поскольку говорил это и публично, и лично, в том числе и в выпуске, посвященном его 50-летию.

– Ты там ему в лицо говорил, что он блокирует всю информацию, когда ему что-то говорят на тему алкоголя.

– Да, это правда. Это были два разных человека с точки зрения продуктивности в работе, когда он пил и нет. Вася был гений – и когда он не пил, то был на движе, ему всего хотелось. А когда пил – очень сильно замедлялся. Я из-за этого, по сути, и ушел с его канала. Хоть он и отрицал проблему, я ему об этом честно говорил.

– Ты при этом говорил: «Я пытался. Пытался».

– Херово пытался, значит. Я мог как-то мотивировать его, дожать. Понятно, что человек сам должен прийти к этому. Но поселить эти мысли, найти какие-то рычаги, аргументы. В свое время мы с Игорем Струниным заставляли его заниматься ходьбой, сбрасывать вес. Нашли же какие-то слова, хотя он очень мало двигался!

Он начинал ходить по Фрунзенской. Или мы с ним специально шли пешком от Арбата, когда он заканчивал эфиры на «Эхе». Вася слушал людей. Ему было важно мнение тех, с кем он общался. И по поводу алкоголя был один человек, который ему конкретно с этим помогал и которого он слушал. Но в какой-то момент они перестали общаться, и после этого как-то на него воздействовать стало еще сложнее. Я себя за это корю, виню. При этом стараюсь не винить других людей, которые были с ним рядом в последнее время. Наверное, всегда буду говорить себе, что мог если не спасти его, то как-то отдалить момент его смерти.

  • Уткин умер в марте в 52 года.
  • Он комментировал футбол с прошлого века.
  • В 2015-2016 годах Уткин комментировал на «Матч ТВ».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (4)
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MaxRnD
1714216702
Т.е. проблемы с алкоголем за Васю должен был решить кто угодно, только не сам Вася ? Дарвин был просто не в курсе ...
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1714228559
Начали тасовать грязное бельё, нафига вы постите эту желтизну?
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