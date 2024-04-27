Назначения судей на «Спартак» – «Локо» и другие матчи 26-го тура РПЛ

РФС назначил арбитров на 26-й тур РПЛ.
28 апреля (воскресенье)
«Ахмат» – «Пари НН»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Александр Богданов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Тюмин.
«Спартак» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.
«Динамо» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.
«Балтика» – ЦСКА: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Александр Колобаев.
29 апреля (понедельник)
«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Владимир Москалeв; инспектор – Сергей Мартынов.
«Рубин» – «Урал»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Сергей Иванов; инспектор – Андрей Бутенко.
«Сочи» – «Факел»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Зуев.
«Ростов» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.