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  • Назначения судей на «Спартак» – «Локо» и другие матчи 26-го тура РПЛ

Назначения судей на «Спартак» – «Локо» и другие матчи 26-го тура РПЛ

27 апреля 2024, 13:38
6

РФС назначил арбитров на 26-й тур РПЛ.

28 апреля (воскресенье)

«Ахмат»«Пари НН»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Александр Богданов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Спартак»«Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Динамо»«Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.

«Балтика» – ЦСКА: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Александр Колобаев.

29 апреля (понедельник)

«Крылья Советов»«Краснодар»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Владимир Москалeв; инспектор – Сергей Мартынов.

«Рубин»«Урал»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Сергей Иванов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи»«Факел»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Ахмат Нижний Новгород Спартак Локомотив Динамо Зенит Балтика ЦСКА Рубин Урал Крылья Советов Краснодар Факел Сочи Ростов Оренбург
Комментарии (6)
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JIEGEHDA
1714217120
Карася выкинули . Спартак Локо и Динамо Зенит играют а лучший арбитр РПЛ не судит . Прикольно
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JIEGEHDA
1714217185
Жалко кукуян к Зениту поставили . Матч без зрелища будет . Лучше бы Безбородова. Хотя и ему дали жаркий матч . Будет много жк ставьте друзья инфа сотка Ахмат Пари НН .
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...уефан
1714218378
...быть чудесам и в 26-ом туре!...
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