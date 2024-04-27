Уткин задумывался о самоубийстве

Блогер и друг комментатора Василия Уткина Виктор Кравченко вспомнил, что журналист допускал разговоры о самоубийстве.

Уткин умер в марте в 52 года.

«Когда ты – такой талант, не представляю, что у человека творится в голове. Некоторые люди умеют уходить в какие-то внутренние размышления. Не представляю, какого характера и уровня они были у Васи. И не представляю, до чего в них можно дойти.

Поэтому меня и не удивляет, что он говорил о самоубийстве. Ты до всего можешь дойти, когда у тебя такая буря внутри», – сказал Кравченко.