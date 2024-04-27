Реакция РФС на матерное выступление Корнеева на «Матч ТВ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал скандальное матерное выступление Игоря Корнеева на «Матч ТВ».

Корнеев оскорблял селекцию «Пари НН» и конкретных игроков.

«Пари НН» на 2 очка опережает зону переходных матчей РПЛ.

«Игоря очень хорошо знаю, мы вместе работали (в «Зените» – прим. «Бомбардира»). Игорь – эмоциональный человек, он искренний и добрый парень.

Корнеев – не субъект футбола. Думаю, что тренерской лицензии РФС у него нет. Он был в качестве эксперта. Это техническая ошибка была», – сказал Митрофанов.

Корнеев извинился за свои слова.

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