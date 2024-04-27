Реакция РФС на матерное выступление Корнеева на «Матч ТВ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал скандальное матерное выступление Игоря Корнеева на «Матч ТВ».
- Корнеев оскорблял селекцию «Пари НН» и конкретных игроков.
- «Пари НН» на 2 очка опережает зону переходных матчей РПЛ.
«Игоря очень хорошо знаю, мы вместе работали (в «Зените» – прим. «Бомбардира»). Игорь – эмоциональный человек, он искренний и добрый парень.
Корнеев – не субъект футбола. Думаю, что тренерской лицензии РФС у него нет. Он был в качестве эксперта. Это техническая ошибка была», – сказал Митрофанов.
- Корнеев извинился за свои слова.
Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова