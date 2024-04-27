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Реакция РФС на матерное выступление Корнеева на «Матч ТВ»

27 апреля 2024, 11:22
10

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал скандальное матерное выступление Игоря Корнеева на «Матч ТВ».

  • Корнеев оскорблял селекцию «Пари НН» и конкретных игроков.
  • «Пари НН» на 2 очка опережает зону переходных матчей РПЛ.

«Игоря очень хорошо знаю, мы вместе работали (в «Зените» – прим. «Бомбардира»). Игорь – эмоциональный человек, он искренний и добрый парень.

Корнеев – не субъект футбола. Думаю, что тренерской лицензии РФС у него нет. Он был в качестве эксперта. Это техническая ошибка была», – сказал Митрофанов.

  • Корнеев извинился за свои слова.

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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Митрофанов Максим
Комментарии (10)
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JTherry
1714206516
срач-тв скатился на дно журналистики - стали приглашать в студию поматериться с улицы экспердов "не субъектов" футбола, pzdc..!)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1714207123
На мой взгляд, любой болельщик это футбольный субъект.
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Garrincha58
1714210034
зачем вообще эти экспертные мнения лично для меня они ничего интересного не говорят наоборот случайно слушая их смеяться хочется до того всё тупо излагают
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Max-Min-vkontakte
1714218777
Материться, блеять, категорически нельзя! Но в редких случаях, блеять, можно))
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Бобссон
1714238485
Давайте на всех федеральных каналах теперь матом крыть. Приплыли!!!
Ответить
Сергей-Садковский-google
1714288539
Надеюсь, больше никогда не увидим Корнеева на ТВ. Позорище!
Ответить
Nitup
1714291417
Чердак сидел и слушал, кивал головой. За этот мат в эфире и он, и Грязьпром, вместе с Канделаки, Кабаевой, вся эта медийная газпромовская помойка должна быть жестоко наказана! Только вот кто на это способен...???
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1714326535
Каких только эпитетов не придумают в оправдание быдляка... "Добрый парень"))).
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