«Готов работать»: Ташуев спустя сутки решил семейные проблемы, из-за которых покинул «Факел»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев готов вернуться к работе. Он решил семейные проблемы.

Ташуев покинул Воронеж накануне по семейным обстоятельствам.

Тренер говорил, что на решение ему понадобится «пара недель».

«Определенные моментики, проблемы дома уже сегодня практически решились. Здесь все спокойно обошлось. Никаких проблем. Если появится что-то интересное, готов работать», – сказал Ташуев.

Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?