«Готов работать»: Ташуев спустя сутки решил семейные проблемы, из-за которых покинул «Факел»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев готов вернуться к работе. Он решил семейные проблемы.
- Ташуев покинул Воронеж накануне по семейным обстоятельствам.
- Тренер говорил, что на решение ему понадобится «пара недель».
«Определенные моментики, проблемы дома уже сегодня практически решились. Здесь все спокойно обошлось. Никаких проблем. Если появится что-то интересное, готов работать», – сказал Ташуев.
- «Факел» возглавил Игорь Черевченко.
Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?
Источник: «РБ Спорт»