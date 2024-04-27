В субботу, 27 апреля, в 35-м туре АПЛ сыграют «МЮ» и «Бернли». Матч пройдет в Манчестере, начало – в 17:00 (мск).

«МЮ»

Команда Эрика тен Хага набрала 53 очка и занимает 6-е место в АПЛ. «МЮ» добыл 16 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей 51:50.

Отставание от «Тоттенхэма» с 5-го места – 7 очков, при этом лондонцы провели на игру меньше.

«Бернли»

«Бернли» набрал 23 очка и находятся на 19-м месте в таблице. Подопечные Венсана Компани добыли 5 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 21 поражение, разница мячей – 37:69.

Отставание команды от спасительного 17-го места – 3 пункта.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Бернли»

«МЮ» с трудом обыграл худшую команду лиги, теперь на очереди предпоследняя. Как и туром ранее, терять очки непозволительно. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.52.