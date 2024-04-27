В субботу, 27 апреля, в 35-м туре АПЛ сыграют «МЮ» и «Бернли». Матч пройдет в Манчестере, начало – в 17:00 (мск).
«МЮ»
Команда Эрика тен Хага набрала 53 очка и занимает 6-е место в АПЛ. «МЮ» добыл 16 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей 51:50.
Отставание от «Тоттенхэма» с 5-го места – 7 очков, при этом лондонцы провели на игру меньше.
«Бернли»
«Бернли» набрал 23 очка и находятся на 19-м месте в таблице. Подопечные Венсана Компани добыли 5 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 21 поражение, разница мячей – 37:69.
Отставание команды от спасительного 17-го места – 3 пункта.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 23.09.23 «Бернли» – «МЮ» – 0:1;
- 08.02.22 «Бернли» – «МЮ» – 1:1;
- 30.12.21 «МЮ» – «Бернли» – 3:1;
- 18.04.21 «МЮ» – «Бернли» – 3:1;
- 12.01.21 «Бернли» – «МЮ» – 0:1.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Бернли»
«МЮ» с трудом обыграл худшую команду лиги, теперь на очереди предпоследняя. Как и туром ранее, терять очки непозволительно. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.52.