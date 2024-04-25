Анчелотти отреагировал на предложение переиграть матч с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопросы по поводу жалоб «Барселоны» на судейство в матче 32-го тура Ла Лиги, в котором мадридцы победили со счетом 3:2.

– Меня это не беспокоит. Сейчас мы чувствуем себя прекрасно, и все, что происходит вокруг, никак на нас не влияет. У нас есть предчувствие, что завершение сезона будет фантастическим. Все остальное неважно.

– Как относитесь к предложению переиграть Эль Класико?

– Это мнение. Я не комментирую чужие точки зрения.

На 28-й минуте игры после удара вингера каталонцев Ламина Ямаля мяч частично пересек линию ворот, но вратарь мадридцев Андрей Лунин выбил его обратно. Главный судья Сесар Сото Градо не зафиксировал взятие ворот после консультации с VAR.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта допустил, что клуб потребует переигровку из-за этой ситуации.

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