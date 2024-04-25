Хави собирался отказаться от зарплаты по последнему году контракта с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави сказал, что в случае ухода из команды по окончании сезона, не стал бы требовать от клуба выплатить зарплату за последний год контракта.
«Если кто-то и говорил, что я потребую оставшуюся сумму, то это для того, чтобы навредить. Если бы я решил уйти, то не взял бы ни евро. Президент [Жоан Лапорта] знает это. Деньги, которые полагались мне по контракту, выплатили бы следующему тренеру», – сказал Хави.
- Сегодня Хави официально объявил, что продолжит тренировать «благурану» в следующем сезоне.
- 28 января он сообщил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона, однако теперь изменил решение.
- Хави возглавляет команду с ноября 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета следующего года.
Источник: FC Barcelona Noticias