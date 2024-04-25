Хави собирался отказаться от зарплаты по последнему году контракта с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави сказал, что в случае ухода из команды по окончании сезона, не стал бы требовать от клуба выплатить зарплату за последний год контракта.

«Если кто-то и говорил, что я потребую оставшуюся сумму, то это для того, чтобы навредить. Если бы я решил уйти, то не взял бы ни евро. Президент [Жоан Лапорта] знает это. Деньги, которые полагались мне по контракту, выплатили бы следующему тренеру», – сказал Хави.