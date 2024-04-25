Лапорта объяснил, почему сохранение Хави принесет пользу «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение сохранить Хави на посту главного тренера команды.

«Члены правления всегда прислушивалась к Рафе Юсте, который жил с мыслью, что нужно продолжать работать с Хави. Он пользуется абсолютным доверием правления, спортивного комитета и болельщиков «Барселоны».

Сегодняшняя новость радует нас, потому что мы сохранили стабильность проекта, который, по нашему мнению, от этого только выиграет. В прошлом году мы выиграли Суперкубок и Ла Лигу, что произошло в период максимальных трудностей. В этом году мы не достигли тех целей, к которым стремились, их смазала последняя неделя.

Мы убеждены, что это лучшее решение, обеспечивающее клубу стабильность. Верьте в «Барсу» и в этот проект, который того стоит. Для меня большая честь работать с человеком с такими человеческими качества и знаниями, как у Хави», – сказал Лапорта.