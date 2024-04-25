Заболотный высказался о значимости дерби со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный дал интервью клубному журналу перед матчем перенесенного 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

– Матчи против «Спартака» – самые важные в сезоне?

– Сезон состоит из 30 игр плюс кубковые встречи. Самое важное, как ты смотришься на всей дистанции. Один матч, возможно, покажет преимущество одной из команд на определенном этапе, но мастеровитая команда, команда-победитель складывается только на дистанции. Чем ровнее ты пройдешь сезон, тем больше шансов на победу в чемпионате.

Игра со «Спартаком», конечно, одна из основополагающих в имиджевом плане. Нам нужно набирать свои очки, а турнирная таблица в конце сезона уже все расставит по своим местам.

– Когда-то среди болельщиков гуляла такая фраза «не важно, как команда завершит сезон, главное – одержать две победы в дерби».

– Понимаю мнение многих болельщиков. Когда выходишь против такого соперника как «Спартак», матч приобретает особое значение. Никакие другие 28 игр не могут встать в один ряд по накалу с двумя дерби. Но на предыдущий вопрос я отвечал как человек, который хочет видеть ПФК ЦСКА только на самых высоких местах.

Если брать наш предстоящий матч, то накал точно будет максимально высокий. Безусловно, одна из важнейших игр сезона.

– Когда говорю с тобой о дерби, то сразу вспоминаю матч 2021 года, когда ты забил единственный мяч и побежал праздновать к трибуне в стиле Ибрагимовича.

– Тогда это получилось само собой. «Спартак» неплохо контролировал игру, но наши острые выпады сыграли свою роль. В эмоциональном плане тогда именно так среагировал, и в тот ковидный год захотелось разделить свою радость с болельщиками.

– По юношам много им забивал?

– Конечно, бывало. У нас почти всегда были крупные счета с россыпью голов – 4:2, 4:3, 3:3 и так далее. Всегда чувствовал особое отношение тренеров к этим матчам, их напряжение. Уже тогда ощущался накал и мощь этого противостояния. С тех пор всегда особое отношение к этим встречам.

– Запомнился матч первого круга?

– Очень хорошо. Двоякие эмоции от него. Даже люди, которые болеют за «Спартак», понимают, что красно-белые просто спасли встречу на последних секундах. Мы проводили отличный матч, владели инициативой, но сами упустили победу. Тем футбол и интересен. Надеюсь, что на нашем поле такого не произойдeт.

Теперь эмоции оставляем на второй план. Мы проанализировали ту встречу досконально, от начала и до конца. Уверен, такого больше не допустим.