Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Заболотный высказался о значимости дерби со «Спартаком»

25 апреля 2024, 16:26

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный дал интервью клубному журналу перед матчем перенесенного 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

– Матчи против «Спартака» – самые важные в сезоне?

– Сезон состоит из 30 игр плюс кубковые встречи. Самое важное, как ты смотришься на всей дистанции. Один матч, возможно, покажет преимущество одной из команд на определенном этапе, но мастеровитая команда, команда-победитель складывается только на дистанции. Чем ровнее ты пройдешь сезон, тем больше шансов на победу в чемпионате.

Игра со «Спартаком», конечно, одна из основополагающих в имиджевом плане. Нам нужно набирать свои очки, а турнирная таблица в конце сезона уже все расставит по своим местам.

– Когда-то среди болельщиков гуляла такая фраза «не важно, как команда завершит сезон, главное – одержать две победы в дерби».

– Понимаю мнение многих болельщиков. Когда выходишь против такого соперника как «Спартак», матч приобретает особое значение. Никакие другие 28 игр не могут встать в один ряд по накалу с двумя дерби. Но на предыдущий вопрос я отвечал как человек, который хочет видеть ПФК ЦСКА только на самых высоких местах.

Если брать наш предстоящий матч, то накал точно будет максимально высокий. Безусловно, одна из важнейших игр сезона.

– Когда говорю с тобой о дерби, то сразу вспоминаю матч 2021 года, когда ты забил единственный мяч и побежал праздновать к трибуне в стиле Ибрагимовича.

– Тогда это получилось само собой. «Спартак» неплохо контролировал игру, но наши острые выпады сыграли свою роль. В эмоциональном плане тогда именно так среагировал, и в тот ковидный год захотелось разделить свою радость с болельщиками.

– По юношам много им забивал?

– Конечно, бывало. У нас почти всегда были крупные счета с россыпью голов – 4:2, 4:3, 3:3 и так далее. Всегда чувствовал особое отношение тренеров к этим матчам, их напряжение. Уже тогда ощущался накал и мощь этого противостояния. С тех пор всегда особое отношение к этим встречам.

– Запомнился матч первого круга?

– Очень хорошо. Двоякие эмоции от него. Даже люди, которые болеют за «Спартак», понимают, что красно-белые просто спасли встречу на последних секундах. Мы проводили отличный матч, владели инициативой, но сами упустили победу. Тем футбол и интересен. Надеюсь, что на нашем поле такого не произойдeт.

Теперь эмоции оставляем на второй план. Мы проанализировали ту встречу досконально, от начала и до конца. Уверен, такого больше не допустим.

  • Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:30 по московскому времени.
  • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 38 очками после 24 матчей, ЦСКА идет 6-м с 37 баллами.
  • В матче первого круга команды сыграли вничью 2:2. У красно-белых отличились Промес и Медина, а у красно-синих дубль сделал Гайич.

Еще по теме:
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты» 3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ 2
Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Заболотный Антон
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
21:25
4
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
21:12
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
20:57
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
1
Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро»
20:09
Жена Смолова скептически высказалась о свадьбе Роналду с Джорджиной: «У меня скрепы скрепят»
19:55
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Все новости
Все новости
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
20:45
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
18:13
7
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
4
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
14
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
4
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
2
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
3
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
3
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
3
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
6
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
6
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
12
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+