«Зенит» отреагировал на шутку игрока «Рубина» по поводу денег от «Краснодара»

После матча перенесенного 21-го тура РПЛ «Зенит» – «Рубин» (0:2) полузащитник гостей Руслан Безруков неоднозначно пошутил в эфире «Матч! Страна».
«Краснодар», ждем на карту денюжки», – сказал хавбек казанской команды.
Телеграм-канал «Зенита» дополнил интервью Безрукова фрагментом из фильма «Кавказская пленница».
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 50 очками после 25 матчей.
- «Краснодар» приблизился к петербуржцам, сократив отставание до 1 очка после победы над «Балтикой» (3:2).
Источник: телеграм-канал «Футбольный клуб «Зенит»»