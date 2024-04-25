Хави объяснил, почему отказался уходить из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави после объявления о том, что он остается в клубе, объяснил, почему пересмотрел принятое в январе решение об уходе.

«Я очень люблю «Барселону» и всегда стараюсь делать для нее все, что в моих силах. Главное – это думать о клубе. На встрече с президентом я поделился с ним своим мнением, и чувствую огромное доверие со стороны президента и всего руководства.

Важную роль сыграли футболисты, дав мне понять, что этот проект необходимо продолжать – он успешен, и наши дела идут хорошо. Болельщики также помогли мне понять, что я должен остаться. Чувствую в себе силы и уверенность, как и персонал. Я думаю о том, что будет лучше для клуба.

В январе мне казалось, что уйти будет лучшим решением, но теперь я смотрю на ситуацию иначе. Я очень благодарен и думаю, что принял лучшее решение», – сказал Хави.