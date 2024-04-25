Семин поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Спартак»

Юрий Семин высказался о предстоящем московском дерби между ЦСКА и «Спартаком».

Матч 21-го тура РПЛ состоится сегодня в 20:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Армейцы идут в РПЛ на 6-м месте, спартаковцы – на 5-м.

«Отсутствие ключевых игроков у ЦСКА [Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Аббосбек Файзуллаев] не должно ни на что повлиять, потому что игроки, которые играют меньше, ждут матча со «Спартаком», хотят себя проявить и показать наилучшим образом.

Это может сыграть положительную роль для ЦСКА. В целом матчи «Спартака» и ЦСКА всегда проходят очень напряженно. Думаю, эта игра будет такой же. Предсказать победителя очень сложно», – заявил Семин.