Семак оценил судейство в матче «Зенит» – «Рубин»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу работы арбитров в игре 21-го тура РПЛ против «Рубина».

Петербуржцы дома уступили со счетом 0:2.

Главным судьей был Артем Чистяков.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» остался лидером чемпионата, но «Краснодар» теперь отстает лишь на 1 очко.

– Мог ли судья повлиять на постоянные остановки матча?

– Судья и есть на поле, чтобы дух спорта соответствовал. Если игроки столкнулись головой, нужно останавливать. А если игрок сам упал и лежит…

Были непонятны многие действия. Но судья – это судья, а наша игра – это наша игра.