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    • Дасаев рассказал о депрессии после завершения карьеры: «Был близок к смерти»

    Дасаев рассказал о депрессии после завершения карьеры: «Был близок к смерти»

    Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев признался, что имел проблемы с алкоголем, когда закончил профессиональную карьеру в 1991 году.

    – После контракта с «Севильей» вы не вернулись в Москву. Почему?

    – Меня звали играть в Бразилию, но решил, что нет смысла лететь – контракт давали на год.

    Хотел уехать домой, позвонил друзьям, и они рассказали, что в Москве танки стреляют: «Если есть возможность остаться – не спеши». И я остался. Полгода не работал, жил на заработанные деньги.

    Потом пришел на базу «Севильи», а там вратарей в академии тренирует полевой игрок. Встретился с президентом, сказал, что готов тренировать сам. Он пригласил брата, который занимался второй командой, и тот позвал работать. Я параллельно занимался второй командой и академией.

    – Мне показалось, что после завершения карьеры вы не могли найти себе место.

    – Если бы друзья тогда не отговорили возвращаться, я бы, возможно, еще два-три годика в России попылил. А так – контракт закончился, мне 35. И здесь не сыграю, и туда не поехать…

    Хорошо, нашел работу. Но когда Луис Арагонес ушел, у меня опять была пауза, не работал год.

    Я долго не общался с родственниками. Потом со мной связались братья, корреспондент [«Комсомольской правды»] Сережа Емельянов. Приехали и уговорили вернуться назад.

    – Что именно было не так? Вам не хватало игровых эмоций?

    – Да, конечно. Я до сих пор хочу играть. А тогда совсем не знал, что делать дальше.

    – Вы сказали, что долго не общались с родственниками.

    – Не общался, не было сил. Они позвонили в клуб и нашли мой контакт. Когда Сережа Емельянов начал общаться, я забыл русский язык. Говорю: «Кто-то знает испанский, может говорить?»

    – Вы пережили депрессию?

    – Да. Это было. Сидеть без работы в чужой стране… Очень тяжело.

    – Вы серьезно относитесь к депрессии? Считаете болезнью?

    – Конечно.

    – У вас были проблемы с алкоголем?

    – Было такое.

    – Как справились?

    – Взял себя в руки. Было тяжело, но пришел в норму.

    – У вас была авария: вы повредили пальцы, наложили 21 шов на лоб. Как это случилось?

    – До сих пор заметно – здесь и здесь. Ночью ехал, передо мной – автобус. Хотел обогнать, но на асфальте масло – дал по тормозам, развернуло в кювет. Но ничего, сам выбрался.

    – Вы выпивали перед этим?

    – Я ехал с праздника, немного выпил. Это было нормальным в Испании, там не существовало закона, который бы запрещал пьяным садиться за руль.

    Полицейские никого не останавливали. Я не был пьяным настолько, чтобы не контролировать себя.

    – Вы были близки к смерти?

    – Конечно. До сих пор это перед глазами. Хочется убрать, но все еще всплывает. Знаете, в жизни всегда плохое всплывает. Чтобы этого никогда больше не делать.

    – В этот момент развелись с женой?

    – Раньше. Сразу как закончил с футболом.

    – Вторая жена Мария помогла выбраться из депрессии?

    – Да, мы познакомились в тот период. Она была рядом.

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    Источник: Sports.ru

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    05.04.2024 19:30
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    Комментарии (7)
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    alex1951
    1712337591
    Ринат,хороший ,честный базар...уважуха.... Кстати Лёва Яшин и курил и побухивал ..и глядь в Миру признан....да и ты в десятку входишь.....не горюй ,наше поколение тебя уважает! Удачи!
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    kirdykprishel
    1712339842
    Вы пережили депрессию? – Да. Это было. Сидеть без работы в чужой стране---------- Ёмаё..Да тысячи российских мажоров в чужой стране.Не работают.Гулянки, развлеканки. Не до депрессии им.)))
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