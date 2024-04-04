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    • Агент Маньяков: «Ситуация в «Спартаке» находится рядом с катастрофой»

    Агент Маньяков: «Ситуация в «Спартаке» находится рядом с катастрофой»

    Футбольный агент Александр Маньяков оценил ситуацию в «Спартаке».

    • Накануне «Спартак» проиграл «Зениту» в кубковом матче.
    • Контракт главного тренера Гильермо Абаскаля действует еще год.
    • Команда идет в РПЛ 6-й.

    «Комментарий Абаскаля по последней игре шокировал.

    Уважительно отношусь к его стилю. И в целом при нем «Спартак» играл симпатично, местами даже здорово, особенно первые полгода.

    Что было дальше, вы видели сами. Гильермо как будто конфликтовал со всеми: игроками, судьями и даже со сборной России по ситуации с Русланом Литвиновым.

    Вокруг Гильермо рос огромный ком токсичности. Последней жертвой оказались журналисты Матч ТВ, которым он заявил, что состав ему помогает выбирать «Бог».

    А после вчерашней игры с «Зенитом» он без персоналий, но вывалил вину за поражение на футболистов и их самоотдачу. И, мне кажется, что этот ком окончательно его задавил.

    Сейчас уже сложно понять, что вредит «Спартаку» репутационно сильнее: задержание Квинси Промеса или такое состояние Абаскаля.

    Выглядит очевидным, что за тренера эти футболисты «Спартака» играть больше не будут. Во всяком случае не понимаю, зачем им играть за тренера, если Абаскаль отправляет ответственность за негативный результат только на них.

    Это не по-товарищески и не по-спортивному.

    Лучшим решением я вижу отставку Абаскаля прямо сейчас. Нет смысла уже ничего ждать. Ситуация вошла в крутое пике и находится рядом с катастрофой.

    А вместо Гильермо нужно временно до конца сезона назначит кого-то лояльного из его штаба. Или, например, Дмитрия Комбарова, который сейчас тренирует «Спартак-2».

    Ситуация на самом деле нормальная. «Тоттенхэм» пару лет назад перед финалом Кубка Лиги уволил Моуринью, а вместо него оставил рулить бывшего футболиста клуба Райана Мэйсона.

    После Мэйсона «Тоттенхэм» спокойно нанял Постекоглу и сейчас команда с ним показывает отличную игру.

    Для «Спартака» такая конструкция тоже подходит. Вы скажете: но это же разрыв контракта, выплата компенсации и затраты на нового тренера.

    Тогда можно пойти по пути «Зенита», который когда-то отстранил Спаллетти, но аккуратно платил ему ежемесячную зарплату.

    Обычно тренеры в таких ситуациях становятся сговорчивее», – написал Маньяков.

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    Источник: телеграм-канал Александра Маньякова

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    04.04.2024 17:37
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    Комментарии (7)
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    andr45
    1712242916
    Этот Маньяков не тот ли проходимец, который терроризировал М. Игнатова?Господи, каждая мерзость учит Абаскаля жить. Кстати, футболеры ииграют не за тренера, а ЗА ДЕНЬГИ, дурик)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1712244524
    По любому имеет обиду на спартак, подливая масло в огонь, лоббирует чьи то интересы.
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    timon2401
    1712244846
    По большей части Гильермо прав..Вся критика идёт только по отношению к нему и ни кто ни обсуждает почему-то наших паспортистов которые выходят не понятно зачем... Да, может он и не ставит ту игру которую нам хотелось бы, но когда Соболев, Умяров и прочие кроме как махать руками на большее не способны, виноват не только тренер
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    Anton01011969
    1712248034
    Фамилия агента говорит сама за себя!!!
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    Fialet
    1712254226
    Агент кого? Маньяков...
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    ScarlettOgusania
    1712265214
    сильнее всего вредят Спартаку вот такие агенты, вроде Маньякова и Шпинёва, всё говно выливают в СМИ, долбоящеры!
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