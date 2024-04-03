«Вон из футбола!»: Абаскаль упрекнул игроков «Спартака» в недонастрое на матч с «Зенитом»

Главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю не понравился настрой команды в кубковом матче против «Зенита» (1:2).
– Почему один Манфред Угальде бился во втором тайме?
– То, что вы видели, очевидно. Если мы посмотрим по всему миру, если у тебя есть это в крови, ты будешь биться до конца. А если нет – ты не побежишь, не будешь бороться. У тебя в крови должны быть страсть, желание... Если этого нет – вон из футбола!
Нельзя останавливаться, надо всегда идти до конца, пока есть эта страсть... Что мы можем сделать? Укол какой-то чтобы человек бежал и боролся? Что? В футбле побеждают за счет желания, работы, правильных амбиций.
- «Спартак» забил на 12-й минуте первым, но потом пропустил на 55-й и 65-й.
- Дубль у «Зенита» оформил Педро.
- Ответный матч – 17 апреля.