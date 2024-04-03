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    • «Вон из футбола!»: Абаскаль упрекнул игроков «Спартака» в недонастрое на матч с «Зенитом»

    «Вон из футбола!»: Абаскаль упрекнул игроков «Спартака» в недонастрое на матч с «Зенитом»

    Главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю не понравился настрой команды в кубковом матче против «Зенита» (1:2).

    – Почему один Манфред Угальде бился во втором тайме?

    – То, что вы видели, очевидно. Если мы посмотрим по всему миру, если у тебя есть это в крови, ты будешь биться до конца. А если нет – ты не побежишь, не будешь бороться. У тебя в крови должны быть страсть, желание... Если этого нет – вон из футбола!

    Нельзя останавливаться, надо всегда идти до конца, пока есть эта страсть... Что мы можем сделать? Укол какой-то чтобы человек бежал и боролся? Что? В футбле побеждают за счет желания, работы, правильных амбиций.

    • «Спартак» забил на 12-й минуте первым, но потом пропустил на 55-й и 65-й.
    • Дубль у «Зенита» оформил Педро.
    • Ответный матч – 17 апреля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2024 23:22
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    Комментарии (70)
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    subbotaspartak
    1712202356
    Значит игроков или тренера менять... или и то и другое...ну хоть что-то делать надо...
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    andrei-sarap-yandex
    1712206513
    РОССИЙСКИЕ ИГРОКИ НИКУДЫШНИЕ 96 ПРОЦЕНТОВ....СНЯТЬ ЛИМИТ И ВСЁ
    Ответить
    Вахахахаха
    1712208327
    Летом половина поедет в командировку, а Соболевы и ему подобные усядутся на банку
    Ответить
    alefreddy
    1712208725
    кроме желания биться нужно иметь мастерство а здесь посредственные игроки кроме Угальде и Антохи которого нет
    Ответить
    mahan
    1712210757
    Абаскаль иди вон из Спартака. Если нет тренера нет и результата. Вечно у тебя все виноваты, судьи, игроки, зрители, только не ты.
    Ответить
    FRZZ
    1712211372
    Спартаку нужен жесткий тренер типа Черчесова. Может он заставил бы этих неигроков бегать как надо. И снизить все контракты в 2 раза. Сделать бонусную систему, хочешь зарабатывать больше, так потрудись и побеждай. Кто не согласен пусть уходит, невелика беда. Согласен с мнением, что российские игроки не профессионалы. Они наверняка думают, что всё равно миллионы капают, зачем особо убиваться? Но так не должно быть, у спортсменов на первом месте должны быть честь и достоинство.
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    MaxRnD
    1712213190
    Блаженный, ска ...
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    vvv123
    1712213663
    И почему в свинарнике как ни возьмут тренера, так на проверку он клоуном оказывается?
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    SLADE2019
    1712218128
    Даже, когда этот субъект говорит правильные вещи, хочется сказать одно - не тебе что то говорить.
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    ягуар1979
    1712241101
    опять ржавого тренера понесло в пургу))))
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