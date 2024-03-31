Ловчев: «Спартак» несостоятелен в борьбе за золото»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на ничью команды с «Уралом» (0:0).

«Наверное, «Спартак» мог выигрывать. Он имел несколько моментов, но сказать, что был на голову сильнее «Урала», нельзя. Да, были полумоменты: один момент, когда Соболев очень четко увидел, что вратарь не в воротах и пробил, у Зиньковского еще пару.

Но в принципе, «Спартак» несостоятелен в борьбе за золото», – сказал Ловчев.