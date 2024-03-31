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Ловчев: «Спартак» несостоятелен в борьбе за золото»

31 марта 2024, 20:36
12

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на ничью команды с «Уралом» (0:0).

«Наверное, «Спартак» мог выигрывать. Он имел несколько моментов, но сказать, что был на голову сильнее «Урала», нельзя. Да, были полумоменты: один момент, когда Соболев очень четко увидел, что вратарь не в воротах и пробил, у Зиньковского еще пару.

Но в принципе, «Спартак» несостоятелен в борьбе за золото», – сказал Ловчев.

  • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 очков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1711907400
И за серебро, и за бронзу - тоже! (((
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...уефан
1711908517
...и тут Евгения осенило, и он изрёк)...
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JTherry
1711911564
Серафимыч, если так хорошо понимаешь футбол, почему Зину назвал лучшим игроком матча..?) а принципиально - согласен, в этом году сплошная непруха, как с составом, так и с тренерскими решениями по стартовому составу и тактике на матчи...
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slavа0508
1711911922
Ну накинулись на старика . не красиво как то . сказал банальность . но правду же .
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VVM1964
1711912467
Какое ЗОЛОТО ??? Я уже о бронзе мечтаю как о чем то не сбыточном ((( Нам бы в пятерке удержаться !!! (((
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Бриг
1711912813
При чем тут ЗОЛОТО?
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subbotaspartak
1711942728
Давайте играть в футбол...
Ответить
neim
1711945741
А так же за серебро и бронзу.
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моэм
1711954527
Пора бы перестать бредить про золото , про которое закончили уже после 4 тура , проиграв Уралу и стало ясно что три победы над аутсайдерами не означают права на титул , а дальше Спартак занял твёрдую позицию в средине , в соответствии с качеством игры.
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alefreddy
1711957468
за 6-7 место это да а про первые места футболисты шутят в своих интервью.Надо к этому привыкать
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