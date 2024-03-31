Галактионов объяснил отсутствие Дзюбы и Тикнизяна в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактинов объяснил, почему Артем Дзюба и Наир Тикнизян не играют в матче с «Краснодаром». У футболистов повреждения.

Также в заявке команды из-за дисквалификации отсутствуют Артем Карпукас и Сергей Пиняев.

«Мы столкнулись с разными проявлениями: есть группа игроков, которая по карточкам пропускает сегодняшний матч, есть ребята, которые в ходе подготовки к матчу почувствовали определенный дискомфорт и не смогут принять участие в матче. Но вы правильно заметили, что у нас есть группа игроков, которые, как мы считаем, могут безболезненно выходить и показывать результат», – сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».