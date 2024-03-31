Мостовой высказался о словах Абаскаля про божью помощь

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на высказывание Гильермо Абаскаля. Главный тренер московской команды заявил, что определяет состав с божьей помощью.

«Вряд ли он пошутил. Я слышал высказывание Евгения Серафимовича Ловчева, он сказал: «Абаскаль поплыл». Он плывет по течению и радуется жизни. Отсюда и такие высказывания.

«Спартак» вчера наиграл на победу и должен был выигрывать. «Урал» ничего не создал и всей командой оборонялся. Здорово сыграл вратарь. «Урал» изначально вышел терпеть. Хотя я слышал, что кто-то сказал «Результат по игре» – это не так, «Спартак» был в два или три раза лучше. И, конечно, сказывается отсутствие Промеса», – сказал Мостовой.