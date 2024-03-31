Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Краснодар». Игра состоится 31 марта, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Морозов, Фассон, Ненахов, Сильянов, Митай, Баринов, Миранчук, Глушенков, Сулейманов.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Кайо, Тормена, Волков, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Кади, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев