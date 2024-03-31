Религиовед оценил слова Абаскаля про божью помощь при выборе состава «Спартака»

Российский религиовед и руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал скандальные слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Перед матчем 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0) Абаскаль заявил, что определяет состав с божьей помощью.

«Любой верующий человек может обращаться к богу и заявлять, что ему помогает бог. В этом нет ничего зазорного. Для каждого верующего совершенно естественно, что бог помогает в целом и по отдельным молитвам, с которыми человек обращается. Если человек связывает свои ожидания с победой, он может обратиться к богу. В этом нет ничего странного для человека любой веры.

Вера является источником определенных ценностей и символов, поэтому к ней часто обращаются и политики, и спортсмены, и бизнесмены. Это источник дополнительной мотивации, которая вдохновляет людей. В этом смысле у нее есть и практическое значение, которое может помогать в достижении определенных результатов», – сказал Лункин.