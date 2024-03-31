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Реакция Заремы на слова Абаскаля про божью помощь

31 марта 2024, 16:23
5

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала скандальные слова главного тренера Гильермо Абаскаля.

  • Перед матчем 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0) Абаскаль заявил, что определяет состав с божьей помощью.

– Поможет ли приглашение батюшки на стадион, как это делали «Химки» в прошлом сезоне, чтобы завершить неудачную серию?

– Я не знаю, каким футбольным богам молится Абаскаль, и что ему шептали футбольные духи в виде агентов, когда в «Спартак» заводился Кейта Бальде, которого не брали европейские клубы даже бесплатно, у которого и сейчас в 20 играх ноль результативных действий в чемпионате Испании. И «Спартак» продолжает платить ему около 2,5 миллиона евро в качестве заработной платы, а также прочие игроки, рядом с которыми даже российские футболисты стали быстро деградировать, и молодежи от них нечего перенять.

На основе каких божественных писаний совет директоров принимал решение об этих трансферах? Конкуренты и так по-божески себя ведут: вялый «Зенит», непонятное «Динамо», странный «Краснодар» и бестрансферный ЦСКА.

  • «Спартак» примет «Зенит» 3 апреля в Фонбет Кубке России.
  • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо Салихова Зарема
Комментарии (5)
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...уефан
1711892080
... вроде, всё в тему сказала...
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порт
1711895726
Не трогайте бога Диониса, он для тренера всё.
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MazaiNN
1711895843
Не ну вам не угодишь. Он и сына Коляном назвал. И божью резолюцию на список состава предоставляет. А что результата нет так то происки дьявола не иначе. И имя у этого ,,нечистого,, есть.. Угадаете?))
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Красногорск_Фан
1711896745
на матч тв на пол ставки метит .
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АЛЕКС 58
1711902338
Шлюшка! а рыжий не по твоему гороскопу в свинарню попал!?
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