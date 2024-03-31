Реакция Заремы на слова Абаскаля про божью помощь

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала скандальные слова главного тренера Гильермо Абаскаля.

Перед матчем 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0) Абаскаль заявил, что определяет состав с божьей помощью.

– Поможет ли приглашение батюшки на стадион, как это делали «Химки» в прошлом сезоне, чтобы завершить неудачную серию?

– Я не знаю, каким футбольным богам молится Абаскаль, и что ему шептали футбольные духи в виде агентов, когда в «Спартак» заводился Кейта Бальде, которого не брали европейские клубы даже бесплатно, у которого и сейчас в 20 играх ноль результативных действий в чемпионате Испании. И «Спартак» продолжает платить ему около 2,5 миллиона евро в качестве заработной платы, а также прочие игроки, рядом с которыми даже российские футболисты стали быстро деградировать, и молодежи от них нечего перенять.

На основе каких божественных писаний совет директоров принимал решение об этих трансферах? Конкуренты и так по-божески себя ведут: вялый «Зенит», непонятное «Динамо», странный «Краснодар» и бестрансферный ЦСКА.