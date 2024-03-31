Тен Хаг прокомментировал упущенную победу «МЮ» над «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался после матча 30-го тура АПЛ против «Брентфорда» (1:1).

Команды обменялись голами на 90+ минутах.

«МЮ» отстает от зоны ЛЧ на 11 очков.

«Брентфорд» идет на 15-м месте.

«Брентфорд» больше хотел забить, чем мы, на протяжении всей игры.

После перерыва на матчи сборных уровень игры не такой высокий, как в другие периоды. Да, нам повезло заработать очко, но если ты выигрываешь в счете, то не стоит его упускать», – сказал тен Хаг.