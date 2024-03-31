Тен Хаг прокомментировал упущенную победу «МЮ» над «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался после матча 30-го тура АПЛ против «Брентфорда» (1:1).
- Команды обменялись голами на 90+ минутах.
- «МЮ» отстает от зоны ЛЧ на 11 очков.
- «Брентфорд» идет на 15-м месте.
«Брентфорд» больше хотел забить, чем мы, на протяжении всей игры.
После перерыва на матчи сборных уровень игры не такой высокий, как в другие периоды. Да, нам повезло заработать очко, но если ты выигрываешь в счете, то не стоит его упускать», – сказал тен Хаг.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо