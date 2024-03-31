В воскресенье, 31 марта, «Ливерпуль» дома сыграет с «Брайтоном». Игра пройдет в 30 туре АПЛ и начнется в 17:00 по мск.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, имеет в своем активе 64 очка – столько же и у лидирующего «Арсенала». Подопечные Клоппа выиграли 19 матчей, в семи встречах сыграли вничью и потерпели два поражения. «Ливерпуль» забил 65 голов, пропустила команда 26 мячей.

В предыдущем матче «Ливерпуль» со счетом 3:4 уступил «Манчестеру Юнайтед».

«Брайтон»

Команда с 42 очками идет на девятом месте в турнирной таблице. «Брайтон» выиграл 11 матчей, в девяти встречах сыграл вничью и потерпел восемь поражений. Команда забила 50 голов и пропустила 44 мяча.

В предыдущем матче «Брайтон» со счетом 1:0 обыграл «Рому».

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Брайтон»

В трех последних очных встречах дважды выигрывал «Брайтон», одна игра завершилась ничьей. В предстоящей встрече подопечные Клоппа фаворит, на них сделаем ставку. Наш прогноз – победа «Ливерпуля» (1.41).