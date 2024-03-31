Винисиус: «Нельзя проводить матчи с расистами на трибунах, их место – в тюрьме»

Нападающий «Реала» Винисиус сделал новое заявление в борьбе с расизмом.
«Накануне в Испании случились три новых вопиющих случая расизма. Полностью поддерживаю пострадавших.
Расисты должны быть найдены, нельзя проводить матчи, когда они на трибунах. Они должны уйти со стадионов и попасть в тюрьму – их место там», – написал Винисиус в твиттере.
- Накануне фанаты «Хетафе» оскорбляли на расовой почве игрока «Севильи» Маркоса Акунью и тренера команды Кике Санчеса Флореса, который ранее работал в «Хетафе».
- Винисиус неоднократно подвергался расистским проявлениям в Примере.
- Летом из-за расизма бразилец задумывался о смене чемпионата.
Источник: «Бомбардир»