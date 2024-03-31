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  • Винисиус: «Нельзя проводить матчи с расистами на трибунах, их место – в тюрьме»

Винисиус: «Нельзя проводить матчи с расистами на трибунах, их место – в тюрьме»

31 марта 2024, 09:34
2

Нападающий «Реала» Винисиус сделал новое заявление в борьбе с расизмом.

«Накануне в Испании случились три новых вопиющих случая расизма. Полностью поддерживаю пострадавших.

Расисты должны быть найдены, нельзя проводить матчи, когда они на трибунах. Они должны уйти со стадионов и попасть в тюрьму – их место там», – написал Винисиус в твиттере.

  • Накануне фанаты «Хетафе» оскорбляли на расовой почве игрока «Севильи» Маркоса Акунью и тренера команды Кике Санчеса Флореса, который ранее работал в «Хетафе».
  • Винисиус неоднократно подвергался расистским проявлениям в Примере.
  • Летом из-за расизма бразилец задумывался о смене чемпионата.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бразилия. Серия А Реал Винисиус
Комментарии (2)
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acor94
1711871284
Отвезите бедного уже на пальму, пусть борется с расизмом в Африке, где чёрные грабят и убивают белых туристов тысячами.
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portero
1711886581
Ты прав, рассистов чернокожих надо в тюрьму, тебя там заждались!!!
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