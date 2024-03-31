Винисиус: «Нельзя проводить матчи с расистами на трибунах, их место – в тюрьме»

Нападающий «Реала» Винисиус сделал новое заявление в борьбе с расизмом.

«Накануне в Испании случились три новых вопиющих случая расизма. Полностью поддерживаю пострадавших.

Расисты должны быть найдены, нельзя проводить матчи, когда они на трибунах. Они должны уйти со стадионов и попасть в тюрьму – их место там», – написал Винисиус в твиттере.