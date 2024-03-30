Абаскаль прокомментировал неназначенный пенальти за фол на Зиньковском

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о спорном эпизоде из второго тайма матча 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

Денис Кулаков сфолил на спартаковце Антоне Зиньковском в пограничной зоне.

Работавшая на VAR Вера Опейкина сообщила главному судье Владимиру Москалеву, что это не пенальти.

У «Спартака» весной в РПЛ нет голов.

«Фол на Зиньковском? Показалось, что момент был в штрафной. Наверное, стоило назначить пенальти», – сказал испанец.

Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер»