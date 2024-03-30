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  • Абаскаль прокомментировал неназначенный пенальти за фол на Зиньковском

Абаскаль прокомментировал неназначенный пенальти за фол на Зиньковском

30 марта 2024, 23:23
12

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о спорном эпизоде из второго тайма матча 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

  • Денис Кулаков сфолил на спартаковце Антоне Зиньковском в пограничной зоне.
  • Работавшая на VAR Вера Опейкина сообщила главному судье Владимиру Москалеву, что это не пенальти.
  • У «Спартака» весной в РПЛ нет голов.

«Фол на Зиньковском? Показалось, что момент был в штрафной. Наверное, стоило назначить пенальти», – сказал испанец.

Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер»

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Урал Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (12)
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Pourquoi pas
1711832609
Выигрывай без пенальти, мямля!
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diamondfan
1711836659
Не было пенальти!
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JIEGEHDA
1711848261
По факту . Если уж и придираться к судье , то надо было в первом тайме удалять игрока Спартака за фол на Ишкове . Открытый наступ шипами на Ахилл . Всегда вроде давали красную. Но там только фол . Даже без жёлтой.
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моэм
1711863458
Рыжий только и может что комментировать . комментирует понимаешь и комментирует ....ему бы в комментаторы , а не в тренеры....самое интересное , что всё руководство , как крысы ,попрятались по углам ....а с увольнением рыжего , из норы СМЕЛО вылезут и повесят всех "собак" на тренера ....обычное поведение российских чиновников-крыс.
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SuperNils
1711866509
Ничего там не было. С игры надо забивать, а не надеяться на мнимые пенки.
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andr45
1711867769
Даже эксперты а Гапром ТВ в лице Лапочкина подтвердили, что пенальти был стопроцентный)
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