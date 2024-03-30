Осинькин прокомментировал ничью «Крыльев Советов» с «Зенитом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о матче 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

– Конечно, это очко в зачет. Мы не так много берем очков у команд уровня «Зенита», поэтому мы рады, что подарили зрителям интересный матч. Они должны быть довольны нашей самоотдачей и уровнем игры.

– Готовились к стандартам «Зенита»?

– Мы готовились к тем стандартам, которые видели в играх этого сезона, в том числе по нашим матчам. Но две команды из трех играли в зонную систему защиты, плюс «Зенит» настолько вариативен при стандартных положениях, что полностью быть готовым трудно. Ни в одном матче не видели, чтобы семь футболистов шли в штрафную площадь. Угадать и подготовиться к такому нельзя, но уровень футболистов должен позволять реагировать на все изменения, которые соперник готовит.

– Быстрый гол повлиял на структуру игры?

– Конечно, когда мы ведем, когда быстро психологически вошли в игру на позитиве, это хорошо. Но достаточно быстро «Зенит» отыгрался и большую часть матча был ничейный счет, но положительный эффект всегда есть от таких вещей.

– Как оцените игру Орозко?

– Он долго не играл, был без практики. Мы не могли его встроить в игру, адаптировать, но ситуация в группе атаки обязывала ставить его на матч. Он провел неплохой первый тайм, но к необходимой интенсивности он пока не готов. Необязательные потери, хотя он стабильный в плане техники, отсюда не ранняя, но первая замена, которая была.

Соколов восстановился в плане здоровья, мы начинаем на него рассчитывать. Он очень молодой футболист, сейчас все будет зависеть от него. Ему нужно прибавлять в первую очередь в умении вести единоборства, потому что в работе с мячом он точно один из лучших в команде.

Кирилл Попов – молодой футболист, у него совсем нет опыта игры в РПЛ, но он физически крепкий, хорошо играющий головой. На ситуацию, когда «Зенит» выпускал больших игроков, мы среагировали таким образом.